【市前重點睇】美股窄幅上落 美匯企98水平
2020年01月30日 07:49
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●美匯指數企97.991，離岸人民幣(CNH)低見6.9737，美元兌日圓見109.01，港匯高見7.7722，歐元企1.1017，英鎊處1.3021。金價升上1,576美元。布油報59.81美元，紐油見53.19美元。道指期貨上升。
●道指收報28,734點，升11點或0.04%；標指收報3,273點，跌2點或0.09%；納指收報9,275點，升5點或0.06%。 https://bit.ly/2O9rByI
-Facebook上季毛利率42%，較去年同期的46%有所下降，股價於盤後交易時段急跌逾7%。
●美國聯儲局宣布，聯邦基金利率維持介乎1.5至1.75厘，符合預期。 https://bit.ly/2RDxsyw
-聯儲局將繼續開展定期和隔夜回購協議操作至少到2020年4月底，以確保儲備供應依然充足；並將在上半年調整回購操作的規模和定價。
●聯儲局主席鮑威爾表示，新型肺炎疫情可能會衝擊中國經濟，「短期內顯然會影響中國經濟產出」，更可能在更大範圍內擴散，指目前「正密切關注情況」，暫時難判斷其對美國的影響。
●美國10年期國債孳息率跌7.23點子，報1.5839厘。
●港股ADR指數收報27,069點，跌90點。
●2月恒生指數夜期收報26,979點，跌79點，低水182點，成交16,738張。
●紐約期金收報每安士1,570.4美元，升60美仙或0.04%。
●紐約期油收報每桶53.33美元，跌0.15美元或0.28%；布蘭特期油收報每桶59.81美元，升0.3美元或0.5%。
●英國富時100指數收報7,483點，升2點或0.04%；法國CAC指數收報5,954點，升29點或0.49%；德國DAX指數收報13,345點，升21點或0.16%。 https://bit.ly/2uFeU83
●美國總統特朗普簽署美墨加貿易協議，鎖定一個政治勝利，或有助應對民主黨對其經濟成就的攻擊。
●歐盟公布5G網絡風險減緩措施，未全面禁止華為等中資供應商；英國稱允許華為參與5G建設不會影響與美國的情報共享。
●華置出售一籃子資產還債。 https://bit.ly/2RF5XVb
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