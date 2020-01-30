【股民熱話】瘟疫全球蔓延　投資者應對有法…

中國武漢肺炎疫情嚴峻、歐洲和印度都出現禽流感，全球為瘟疫所困，確實不是一個好時年！港股鼠年首個交易日大跌，相信下周內地股市復市都係瓜多過菜，投資者須審慎評估今次疫情對內地製造業和消費信心的影響，以衡量首季經濟增長放緩的程度會否顯著遜於預期，從而對股市估值造成持續性的下調壓力。

面對疫情來襲，投資者可以做的，當然不是盲目逢低買進，因誰也難以預料疫情變化，更何況如今才1月底，距離天氣回暖的次季尚有一段時間，一旦疫情在首季持續，上半年的開局會較預期更差，即使各國繼續放水，只怕難以完全抵銷商業和消費信心所受的打擊。

作為投資者，首先是不能低估疫情發展，因應宏觀經濟變數增加而調整組合，控制風險。本來預計元月股市可延至新春後，可一場疫情改變了格局，就只得盡快因應情況作出調整，冇得逃避。當然，投資有危自有機，一來市場大跌後會有反彈浪，雖然難料幅度和為時多長；二來疫情來襲再次改變了消費者消費模式，更有利足不出戶的網絡購物，網絡平台若能出奇制勝爭取市場，或可在危機中發掘到新商機，當年沙士阿里巴巴創立淘寶網，正是成功轉危為機，故股市中還是有尋寶的機會，故調整策略，保留實力，至為重要。

東方產經專欄作者 帥哥

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