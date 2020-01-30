【專家點評】楊俊文：港股調整或要見26000點

隨着內地各地封關，人流物流減少，鼠年武漢肺炎疫情在未來十數天會是關鍵。這次疫情與沙士較大分別是死亡率與感染人數，沙士的死亡率約1成，今次武漢肺炎疫情的死亡率暫時是2%；沙士的感染人數全球有8,000人，今次估計人數最終會是以倍數計。

以死亡率及感染數字去看仍是未知之數，已公布的數據去看，這次疫情只是比平常的流感要強一些但不會去到恐慌的狀況。

影響最大的是封關，人流物流的減少，打擊最嚴重的行業會是非必要性的娛樂，酒店、運輸、餐飲，生產、內房、內銀等。從昨天最大跌幅主要集中在賭業股、內房、航空等可見一斑。

在全球來說，美股、歐股、日股都已經出現反彈及回穩，證明了投資者已對此疫情消化，外圍再出現大波動的機會已不大。A股與港股將會是跌市重災區，如果美股都跌3%，A股與港股起碼要跌6至8%，預計跌幅目標2,800點及26,000點。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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