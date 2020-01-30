【專家點評】彭偉新：阿里健康受惠網上賣藥普及
2020年01月30日 08:30
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港股在內地新型肺炎的疫情似乎有進一步擴散的情況下，投資者擔心環球經濟下行的壓力會增加，而且預期新型肺炎會在內地持續有新增確診個案。因此，暫時相信港股的短期回調壓力仍然較大，特別是恒指經過了去年12月的累計上升了超過3,100點，恒指作出較明顯的回調亦是很正常的事。
不過，今次回調的藉口正好是肺炎的疫情。若果今次恒指按照黃金比率作出61.8%的回調空間的話，恒指或要跌返26,500點水平才會完成整個回調浪。相信恒指在跌近26,500點水平時，會有較明顯的反彈出現。
個股方面，內地網上處方藥銷售法規的詳情預期會在今年內發布，到時內地整體的藥物銷售將可以逐步轉移至網上平台進行，市場預期網上銷售的比例會由2018年的4.5%，按年複式增長率14.3%上升至2025年的15%，預期網上銷售將會被廣泛採用，帶動由阿里巴巴支持的阿里健康(00241)受惠。
阿里健康股價於去年4月時曾反彈上10.38元後見頂回落，當股價失守了50天線後，更持續下跌，失守所有移動平均線後，最低曾跌至6.10元後由低位逐步回升，上周已成功收復所有的跌幅外，昨日更以大陽燭收市，若果按照之前由去年4月開始形成的跌浪總跌幅的1.618倍作為突破後的反彈目標，股價可以上望13元，投資者可以在11.5元買入，跌穿去年4月高位10.3元必須沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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