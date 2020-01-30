【專家點評】宏利：2020年變數多　增勝算有妙法…

踏入2020年，一些值得投資者高度關注的事件尚在發展當中，故在資產配置安排上，也得好好思量其中影響，絕不能掉以輕心。

第一，中國及美國的貿易協議將進入新篇章。中國與美國的貿易糾紛持續了十分長的時間，到1月15日終於再簽署了第一階段協議。協議指中國會在2017年，在美國對中國出口的基礎2年內規模增加超過100%至2,000億美元。其中包括美國農產品、製造業、能源等貨物佔1,621億美元，服務佔379億美元。另外，中方同意加強保護知識產權、確保不會出現被迫技術轉移、進一步開放金融業等。美國則會擱置去年12月一輪的加稅計劃，並把1,200億美元消費類產品關稅，從15%降至7.5%。至於其餘3,000億美元中國貨品，維持25%關稅。

雖然中美首份協議達成，但卻不能忽視全球貿易仍然不明朗，而且貿易供應鏈已被嚴重干擾，對貿易及增長構成壓力。

第二，聯儲局及新興市場保持寬鬆貨幣政策。聯儲局及環球很多央行實施寬鬆貨幣政策是支持去年資產表現的重要因素。聯儲局減息及購買資產，可增加流動性，利好經濟活動及消費市場。我們相信美國消費仍可保持增長，可是要多留意今年底及明年金融狀況變動。

第三，中國已轉型至消費主導，並預料並不會推出像2008年及2016年的大規模刺激政策。不過，相信傳統貨幣及財政政策應會有利好措施。

就今年的投資走向，我們現時仍相對樂觀，因為低率持續處於偏低水平，負孳息債券總額已達12.5萬億美元，這會令資產流向風險資產。在資產配置方面，新興市場債券預期能在美國高收益債券及貸款外提供吸引回報，特別是企業信貸料有較佳表現。

另外，在亞洲股市中，從估值角度，我們較為看好於香港上市的中國H股多於中國在岸股票，因為其動力已見減弱。至於南亞及東南亞市場也具一定投資價值，主要是由於這些地區受到貿易干擾影響較低，並有機會受惠於製造業從中國遷出。

總結而言，2020年繼續是充滿變數的一年，但卻有着各種機遇，例如新興市場債券或於港股交易的H股等均具回報潛力。透過多元資產布局，投資者可捕捉不同投資機遇，並可適當分散風險。

宏利投資管理亞洲資產配置主管 Luke Browne

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