武漢肺炎：最新外匯市場及油金去向
2020年01月30日 09:21
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武漢肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，《東網》為您定時更新匯市及油金去向，助您掌握最新市況。
●美元兌離岸人民幣現報6.9767，升0.1%
●歐元兌美元現報1.1014，升0.03%
●英鎊兌美元現報1.3023，升0.01%
●美元兌日圓現報108.92，跌0.08%
●澳元兌美元現報0.6740，跌0.21%
●紐元兌美元現報0.6520，跌0.11%
●美元兌加元現報1.3202，升0.02%
●美元兌瑞郎現報0.9728，跌0.04%
●紐約期油現報每桶53.18美元，跌0.28%
●布蘭特期油現報每桶59.65美元，跌0.27%
●現貨金現報每安士1,579.86美元，升0.19%
●現貨白銀現報每安士17.59美元，升0.23%
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