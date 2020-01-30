武漢肺炎：港股挫至26700水平　騰訊倒跌

港股失守兩萬七關後愈跌愈深，恒生指數挫近400點，低見26,766點，跌幅1.4%。國企指數跌160點，主板成交350億港元。

騰訊終於撐唔住，股價倒跌0.3%低見381.4元。其他大型科網股沽壓更重，小米集團挫3.6%；阿里巴巴及美團點評跌1.6%及1.2%。

手機設備及晶片股沽壓沉重，瑞聲科技及舜宇光學跌6.2%及4.5%；丘鈦科技瀉12.5%，低見11元；比亞迪電子跌5.5%。中芯國際及華虹半導體齊跌逾半成；ASM太平洋跌3.3%。

博浩資產管理首席投資總監楊俊文表示，受武漢肺炎打擊，A股與港股將會是跌市重災區，如果美股都因此跌3%，A股與港股起碼要跌6%至8%，預計滬綜指及恒指將下試2,800及26,000點。他指出，疫情影響最大的是封關，人流物流的減少，打擊最嚴重的行業會是非必要性的娛樂，酒店、運輸、餐飲，生產、內房、內銀等。從昨天最大跌幅主要集中在賭業股、內房、航空等可見一斑。

【09:55】武漢肺炎：港股跌穿兩萬七關 內銀拖低大市

港股跌幅擴大至近200點，恒生指數失守兩萬七關，低見26,969點，再創逾一個月低位。國企指數跌70點。

四大內銀股跌逾1%拖低大市。石藥集團、中國移動及恒隆地產跌逾2%，是表現最差幾隻藍籌。

新春期間遊戲收入急升，騰訊再升逾1%，是表現最佳藍籌。其他重磅股偏軟，滙豐控股及友邦保險跌0.5%；三桶油跌1.1%至1.6%。

濠賭股連日被拋售，美高梅中國挫近3%；永利澳門及新濠國際跌逾2%；澳博及金沙中國跌1%及1.5%；銀河娛樂跌0.4%。

二、三線醫藥股繼續成炒作目標，中國醫療集團再飆逾6成；精優藥業升55%；永勝醫療及泰凌醫藥升近3成。

【09:24】內銀股領跌 騰訊逆市揚

聯儲局一如預期維持利率不變，港股在期指結算日開市偏軟，恒生指數跌130點，報27,030點，完全回補去年12月13日遺留的上升裂口，再創今年低位並失守100天線。國企指數低開58點，報10,560點。

內銀及石油股繼續領跌，工、中、建三大行低開0.8%至1.3%；三桶油跌1.1%至1.9%。重磅股中國移動低開1.5%；滙豐控股跌0.6%，合力拖低大市。

騰訊逆市做好，股價升0.7%報386港元，是表現最佳藍籌。美團點評升0.3%；阿里巴巴跌0.1%；小米集團跌0.1%。

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