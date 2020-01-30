【專家點評】陳蓓敏：疫情是否受控　或需觀察一整季

新型冠狀病毒襲全球，周一全球股市皆見下跌，美股道指裂口大低開，收報28,535點，跌453點，跌1.56%；納指跌175點，約1.88%，收9,139點。幸好周二歐洲股市見回穩，美股道指亦見反彈187點，納指反彈較佳，升130點，差不多收復周一跌幅。再加上美聯儲議息，市場等待結果。上周美國彈劾總統案審訊，最終所有修正案全被否，屬市場預期，選舉步伐漸近，未來民主黨又會出甚麼招式爭票，兩黨將見龍爭虎鬥。

周末，世界衞生組織發表新型冠狀病毒疫情不構成國際公共衞生緊急事件說法不正確，現改高風險評估。武漢肺炎疫情肆虐，令中港兩地股市大跌，恒生指數高位累跌近2,000點，滬綜指失守3,000點重要關口。一般疫情需等待一季觀察其會否受控，只要各地政府把關得宜，疫情和疫苗皆可解決。市場擔心對中國經濟損耗，有投行看淡第一季經濟增長，有機會放緩0.5%至1%。

在鼠年第一個交易日，內地金融股受壓頗深，均跌約4%。估計人行在新春假後，應有逆周期措施出台。隨着馬化騰減持，騰訊（00700）大股東Naspers出售持有騰訊股份的子公司Prosus股權，變相曲線減持騰訊，騰訊險守380元水平。受疫情打擊，農曆新春黃金假期，首5日的訪客大減75%，澳門已暫停赴澳門的自由行簽注，未來一季，宜避澳門博彩股。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。其客戶持有騰訊）

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