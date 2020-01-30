戴口罩Face ID失靈！最強分析師：明年iPhone會再引入佢...

武漢肺炎肆虐，蘋果公司(Apple Inc.)亦坦言疫情帶來了不確定性。被喻為「地上最強蘋果分析師」的天風國際郭明錤發表報告指，預計在最壞情況下，新冠狀病毒爆發將阻止中國部分地區運輸，影響Apple今年上半年推出新產品的市場需求。

他又指，疫情蔓延導致消費者對中國的信心下降，預計智能手機的整體出貨量將下降，對Apple造成傷害。

Apple日前指，部分內地工廠將關閉至2月10日才會重開，由於存在健康風險，並已限制員工前往中國。郭認為，此舉將令Apple面臨大規模的生產風險，而其他國家工程師進入中國或受限制的情況下，可能延遲今、明兩年發布新產品的生產時間表。

大眾紛戴上口罩防止病毒感染，郭就此提到，由於技術限制，當用戶戴上口罩時無法使用Face ID來解鎖iPhone。雖然Apple正研究配備指紋掃描的新型iPhone，但在面世前，將令戴口罩的用戶獲得差的體驗。

他預計，2021年首季設LCD螢幕的iPhone將配備與側邊電源按鍵整合的新設計電容指紋識別方案，相信有助改善用戶體驗，但提醒如果短期內疫情沒有明顯改善，可能會對現有的iOS用戶體驗產生負面影響。他又預料Apple今年春季發布的產品，可能包括高端藍牙耳機、小型無線充電墊等。

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