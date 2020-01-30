【專家點評】鄧澤堂：恒指或下試26800點

農曆新年假期期間，武漢新型肺炎疫情進一步蔓延，內地確診感染人數不斷攀升。市場對疫情的擔憂升溫，拖累美股。受肺炎疫情影響，鼠年港股首個交易日，恒指亦下試27,100點水平。

技術上看，A股延遲至下周一才復市，港股或會再度淪為「提款機」，令港股走勢雪上加霜，新型肺炎疫情發展仍是影響後市走勢至關重要的因素，除非內地疫情明顯受到控制，否則投資者可能不敢貿然入市，恒指或會反覆向下尋底，恒指短期料下試26,800點關口。

若參考2003年SARS疫情期間恒指的表現，當時恒指在本港出現首個感染SARS個案後累計下跌逾9%才見底。若單純按SARS案例作推算，恒指中線或會先下跌至25,800點水平。 惟如屆時情況紓緩，或會高速反彈，故第一季淡，第二季開始估計仍是利好市況。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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