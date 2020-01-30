港股格局：許繹彬料大市跌至26300點

港股又再急挫。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，疫情是現階段主宰大市走勢的最主要因素，即使美聯儲局不加息，或央行鬆銀根放水，亦無助大市提振交投，故投資者不宜樂觀及抱持觀望態度，暫希望恒指退守至26,800點水平喘定，若疫情突然惡化，則可能回落至26,300點水平。

他回顧，大年初五開市銅鑼一敲，迎來鼠年首個交易日，港股開局在一眾投資者的預料之內。「黑期」承港股在春節假期時疫情肆虐，對比港股在假期前，曾下挫近1,200點，港股在金鼠首個交易日下跌，投資者是意料之內，旅遊股、收租股及酒店零售股繼社會問題後，再次淪為重災區。另一邊廂，網上消費股及部份藥業股則成為跌市中的「亮點」，成為逆市奇葩。無論如何，投資者現時投資要穩守，不宜進取。

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