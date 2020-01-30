武漢肺炎：傳港交所與會計界商討延長業績公布期限
2020年01月30日 10:50
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報道指出，武漢肺炎疫情爆發，而在港上市公司中約有一半是內地企業，由於審計人員或因出入境限制而令公司錯過盈利截止日期，就此，香港交易所(00388)與會計界周四(30日)舉行緊急會議，商討業績報告的最後截止日期相關事宜。
根據港交所數據，截至2019年底，共有1,241家內地公司在港上市，佔該所2,449家上市企業總數的一半，佔市值約73%，平均每日交易額約佔83%。
在香港上市的內地公司，以及其於上海及深圳證交所上市的同業，大部分的年結日為12月31日。根據香港上市公司規則，企業必須在3月31日前公布業績，而會計師通常在1及2月進行現場審核。惟封城、出入境限制及檢疫要求皆對審計帶來挑戰，相關情況更有可能進一步惡化。
消息指出，港交所及會計師公會周四會談時，延長3月31日的截止公布業績日期的期限，或是其中一個可能的選項。
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