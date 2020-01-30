港股格局：郭家耀料短線仍有沽售壓力
2020年01月30日 11:02
東網電視更多新聞短片
武漢肺炎疫情持續擴散，港股踏入鼠年連日急挫，恒生指數周四再跌近500點，低見26,669點，兩日累挫逾1,200點。
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近日表現相當波動，投資者關注新型肺炎疫情發展，暫時對經濟影響未能完全掌握，對股市影響相信仍會持續數個星期。至於外圍方面，美股表現相對穩定，聯儲局繼續維持息率不變，但對經濟前景展望則無之前般樂觀。他預期恒指短線暫時仍有沽售壓力，需要一段時間才可反彈，支持位在26,500點附近，反彈阻力則在27,500點水平，暫時建議保持觀望為主，待局勢明朗化才考慮入市。
蘋果公司在新iPhone大賣下，上季業績較預期強勁。今年為5G大年，投資者憧憬未來將有新5G iPhone推出，進一步推動銷售，並觸發換機潮，對手機相關設備商有利。瑞聲科技(02018)為蘋果公司產業鏈之一，去年下半年業務持續改善，加上最近市場對手機設備商的訂單前景轉為樂觀，若看好蘋果公司今年銷售表現，不妨考慮瑞聲。
另外，有指騰訊(00700)王牌手遊《王者榮耀》年三十晚單日流水達20億元人民幣，按年急增54%，創歷史新高。郭家耀認為，因應新型肺炎疫情，不少玩家留在家中，對騰訊手遊的流水帳有明顯上升，而今年其他業務亦有較大進展，無論交易總額或是活躍人數均有明顯上升，相信今年趨勢可持續，令公司收入來源更趨廣範。他相信該股在360元有強勁支持，後市有望再挑戰400元甚至更高位置，不妨趁大市弱勢逐步吸納。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。