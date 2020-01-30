港股格局：郭家耀料短線仍有沽售壓力

武漢肺炎疫情持續擴散，港股踏入鼠年連日急挫，恒生指數周四再跌近500點，低見26,669點，兩日累挫逾1,200點。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近日表現相當波動，投資者關注新型肺炎疫情發展，暫時對經濟影響未能完全掌握，對股市影響相信仍會持續數個星期。至於外圍方面，美股表現相對穩定，聯儲局繼續維持息率不變，但對經濟前景展望則無之前般樂觀。他預期恒指短線暫時仍有沽售壓力，需要一段時間才可反彈，支持位在26,500點附近，反彈阻力則在27,500點水平，暫時建議保持觀望為主，待局勢明朗化才考慮入市。

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