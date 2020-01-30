【瑞銀推介】市場擔心疫情 恒指急挫 熊證精點
2020年01月30日 11:23
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：肺炎疫情轉趨嚴重，確診人數在農曆新年期間急升，港股周三(29日)復市亦受壓，單日恒指跌近800點，大市成交金額超過1,200億港元，恒指暫時守在100天線之上。
當日不少資金在早上買入牛證博大市反彈，但由於市場仍存在不少不明朗因素，如投資者想避開牛證的收回風險，可轉為留意認購證的選擇，如投資者看好恒指，可留意認購證(12947)，行使價28,300點，2020年4月到期，有效槓桿約15倍。
由於大市短期內累計急跌不少，熊證暫時收回價都較遠，不過未來數天陸續在新上市的恒指熊證上場，或為投資者帶來更多選擇。如投資者看淡恒指，可留意熊證(50943)，收回價27,986點，2020年5月到期，周四(30日)新上市。
另外根據瑞銀於周三的即市資金流紀錄，資金流入美團點評認沽證，反映投資者或看淡其短線的走勢，或認為內地疫情加劇有機會嚴重打擊美團的餐飲、旅遊訂位等服務，如投資者看淡美團，可留意認沽證(14038)，行使價98.23元，2020年4月到期，有效槓桿約6.9倍。
免責聲明：本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2020。版權所有。
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