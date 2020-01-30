【瑞銀推介】市場擔心疫情　恒指急挫　熊證精點

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：肺炎疫情轉趨嚴重，確診人數在農曆新年期間急升，港股周三(29日)復市亦受壓，單日恒指跌近800點，大市成交金額超過1,200億港元，恒指暫時守在100天線之上。

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