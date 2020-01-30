港元拆息︰1個月期升至2.2厘　呈三連漲

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至2.01厘，結束兩連升；1星期拆息續升，並升穿2厘，至2.2厘；與樓按相關的1個月期拆息連升第三日，報2.2厘水平；3個月期漲至2.33厘。

30/1/2020

隔夜 2.01905厘

1星期 2.20750厘

2星期 2.20000厘

1個月 2.20964厘

2個月 2.26250厘

3個月 2.33756厘

6個月 2.34577厘

12個月 2.38929厘

29/1/2020

隔夜 2.03571厘

1星期 1.93560厘

2星期 2.00470厘

1個月 2.08357厘

2個月 2.17244厘

3個月 2.28488厘

6個月 2.30625厘

12個月 2.37839厘

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