港元拆息︰1個月期升至2.2厘 呈三連漲
2020年01月30日 11:33
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至2.01厘，結束兩連升；1星期拆息續升，並升穿2厘，至2.2厘；與樓按相關的1個月期拆息連升第三日，報2.2厘水平；3個月期漲至2.33厘。
30/1/2020
隔夜 2.01905厘
1星期 2.20750厘
2星期 2.20000厘
1個月 2.20964厘
2個月 2.26250厘
3個月 2.33756厘
6個月 2.34577厘
12個月 2.38929厘
29/1/2020
隔夜 2.03571厘
1星期 1.93560厘
2星期 2.00470厘
1個月 2.08357厘
2個月 2.17244厘
3個月 2.28488厘
6個月 2.30625厘
12個月 2.37839厘
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