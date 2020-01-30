【即市分析】新正頭最當炒股票 個名都有呢個字…

鼠年第二個交易日，港股繼續向下，但見到升幅榜中，唔少生面口的二、三線股，其特點是股票名稱都有呢個字，就係「藥」字！誰料到本來是新正頭的禁忌用字，今年竟然會如此當旺？

不過，筆者認為，呢啲炒作好短暫，皆因純綷炒氣氛，與公司基本因素沒有多大關係，故炒風可能來去也匆匆。投資者跟風炒作，要嚴限注碼，且賺蝕也好，最好即日埋單計數，盡量唔好坐貨過夜，做好風險管理。

東方產經專欄作者 帥哥

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