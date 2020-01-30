【專家點評】龔成：香港樓市難再重演97災難　原因係…

樓市主要由三種需求組成，用家、長線投資者、炒家。炒家是97年樓價下跌的其中一個因素，但在今天已不存在。至於長線投資者，可能的情況下他們都想保住層樓，但為何97至03年時期成了其中一部分推低樓市的力量？答案就是利息。

大部分長線投資者，若果能做到租大於供，產生正現金流，他們沒有理由賣出物業的。但在97年時代，利率是P+的高息年代，即是供樓要畀10厘息，但收租只有4厘息，買樓收租是一個負擔。

因為租金減去供樓後，每月仍要畀過萬蚊去供樓，只要能賣出一個物業，每月就能節省萬元的持續支出，所以這成了一股賣出的力量，持有數個物業的投資者，也要減磅，令賣出力量增大，從而令97年的樓價下跌。反觀現時，在將來加息不會多的情況下，大跌條件不存在。

至於用家，97年發生金融風暴，香港進入經濟持續下滑的周期，失業率上升，被公司炒後收入自然等如零，沒有收入就無法供樓，可能是賣樓，或在沒辦法的情況下成為銀主盤賣出。多人失業自然令更多人供不起樓，市場自然多盤賣出。

反觀今天，最可怕的金融海嘯今天都開始退卻，環球經濟雖然仍有隱憂，但大致開始向好，而香港本身的經濟亦平穩發展，在這前提下，真真正正打算買樓住一世的用家，是不會無故將物業賣出的，所以這難以成為下跌的力量。

所以結論是，今天的情況與當年97年有很多不同之處，絕不能單從表面上作比較，除非一些外在因素改變，否則樓市並不會出現97式的下跌。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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