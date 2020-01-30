【零售浩劫】受累投資物業收益下跌　永安發盈警

如不計算投資物業估值淨收益及有關遞延稅項，期內之應撥歸股東基本溢利預期，將較2018年同期高約48%。

公司認為，年內集團應撥歸股東基本溢利預期之淨增主要原因包括︰

(1)百貨業務-因2019年第一季內的和暖天氣影響冬季貨品銷售，以及2019年下半年大規模社會不安及動盪，令業務受影響，集團百貨業務經營溢利約3,500萬港元，而2018年同期則錄9,790萬元。

(2)物業投資-集團物業投資收入預期約5.07億元，而2018年度同期則為4.614億元。

(3)投資持作買賣用途證券及衍生金融工具-預期投資持作買賣用途證券及衍生金融工具的收益約1.12億元，而2018年度同期錄損失7,410萬元。

－－－－－－