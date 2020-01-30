【瑞通推介】資金開騰訊Put　小米技術走勢轉弱

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持利率不變，並稱目前貨幣政策合適。另投資者繼續關注武漢肺炎疫情及美企業績表現，道指隔晚最多曾升221點，尾市升幅收窄，收報28,734點，升11點。

恒指周三(29日)險守27,100點，收報27,160點，跌789點或2.8%，連失50天和250天線。周四(30日)早段曾跌逾100點，險守27,000點關口。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1.9億元，反映投資者認為港股急跌過後將見技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價28,639至28,699點。

騰訊控股周三跌幅少於大市，收市微跌0.6%於383.2元，盤中一度倒升近1%至389.6元，觸及20天線，全日成交額大增至超過122億元。為應對武漢肺炎疫情，內地政府呼籲減少外出，令內地居民花在網上的娛樂時間增加，市場憧憬騰訊會受惠。另外，集團旗下手遊《王者榮耀》再刷新單日流水紀錄，據報在大年三十當日的流水約20億元人民幣，按年增長約50%。該股周四早段一度重上389元，技術上，10天線及20天線(分別391.2及389.7元)為短線阻力。周三分別有超過1,000萬和3,400萬元淨流入其好倉和淡倉，周四早段資金積極吸納騰訊認沽證，博其股價短線回吐。

近期反覆向上的小米集團，周三同樣出現較明顯調整，以近全日低位12.6元收市，下挫5.5%，失10天線，並較上周三升見的14元歷史高位剛好回落一成。周四早段高位重上12.7元，其後倒跌。小米股價由11月下旬約8.35元，一直向上，至上周一度觸及14元的超過1年高位。隨着股價近幾日下跌，目前已經跌穿早前升浪的黃金比率0.236的位置(12.67元)，周四早段再失守去年4月底的頂位 12.46元，整體技術走勢轉弱。周三有近540萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾250萬元淨流出。

美團點評旗下美團外賣推出的「無接觸配送」服務，預計本周將覆蓋全國大部分城市。周三其股價走勢反覆，低位跌至99元，高位則一度升逾3%至近106元，最終收跌1%於101.2元，50天線得而復失，連跌3個交易日。美團周四早段考驗100元關口支持力度。周三有77萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾730萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－