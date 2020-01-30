【高盛推介】留意騰訊高槓桿沽證
2020年01月30日 12:39
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(29日)下跌約0.7%，周四(30日)早段高見389港元後升幅收窄。市場憧憬於疫情期間多人留在家中，手遊業務可受惠。有券商指出，騰訊旗下手遊《王者榮耀》，於上周五(24日)當日流水約20億元人民幣，按年升50%，創歷史新高。
觀察個股輪證資金流向，可見周三有不少資金轉向部署淡倉，當中認沽證錄得約1,540萬元資金流入，而熊證則錄得約1,890萬元資金流入，分別為當日第一及第二多資金流入的個股相關資產。
投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約8%，年期約5個月的騰訊沽證(18727)，行使價350.68元，2020年6月22日到期，實際槓桿8.1倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度不足2%，年期約5個月的騰訊沽證(20215)，行使價375.55元，2020年6月30日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊證(50686)，收回價399.01元，行使價401.51元，換股比率100，槓桿比率18.4倍，收回價400元附近熊證中槓桿最高。
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