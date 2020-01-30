【高盛推介】留意騰訊高槓桿沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(29日)下跌約0.7%，周四(30日)早段高見389港元後升幅收窄。市場憧憬於疫情期間多人留在家中，手遊業務可受惠。有券商指出，騰訊旗下手遊《王者榮耀》，於上周五(24日)當日流水約20億元人民幣，按年升50%，創歷史新高。

觀察個股輪證資金流向，可見周三有不少資金轉向部署淡倉，當中認沽證錄得約1,540萬元資金流入，而熊證則錄得約1,890萬元資金流入，分別為當日第一及第二多資金流入的個股相關資產。

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