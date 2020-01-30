武漢肺炎：社科院響警！內地首季GDP增長恐低過5%

外媒報道，中國社科院世經政所研究員張明發表報告指出，目前新型冠狀病毒肺炎疫情的「黑天鵝衝擊」下，中國2020年第一季國內生產總值(GDP)增速可能放緩至5%上下，更不排除低於5%的可能性。

他指出，與2003年「沙士」時期相比，當前第三產業及最終消費佔GDP的比重均已明顯上升，意味即使是次肺炎疫情的衝擊與「沙士」相似，但其對中國經濟增長的負面影響亦會顯著高於「沙士」期間。內地目前延長春節假期，他直言必然會影響到製造業、房地產與基建領域的投資增速，以及出口行業增速。

他認為，若中央不考慮宏觀經濟政策的進一步發力，今年第一季經濟增長速度，可能比之前預測的速度下降1個百分點左右。

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