股匯雙殺！台股收挫近700點歷來最慘　港元兌3.9新台幣

周四(30日)為台灣股市鼠年首個交易日，受武漢肺炎疫情打擊，全日沽壓沉重，台灣加權指數急瀉逾700點，低見11,418點；收市跌696點或5.75%，報11,421點，創有紀錄以來最大點數跌幅，總市值一天就蒸發約2萬億新台幣(約5,128億港元)，大市成交額約2,754億新台幣(約706億港元)。

台股低開185點後全日幾乎未見反彈，尾市沽壓再現，以近全日最低位收市。3隻蘋果公司概念股無法支持大市，代工「一哥」鴻海跌停；大立光跌幅超過6%；台積電成交量急增，跌幅達4.5%。

全市超過400隻股份跌停，主要集中在旅遊及電子股，觀光類指數更下創十年新低；多隻中國股票相關ETF跌幅達10%，沽壓相當沉重。漲停的股份則超過30隻，主要是防疫概念股。

除了股市外，匯市亦大受衝擊，新台幣兌每美元急挫，曾低見30.333，跌幅達0.76%，為去年12月11日以來最弱；港元兌新台幣升見3.9水平，為去年12月11日以來最高。

台股歷來收市指數下跌點數前3名為：2018年10月11日的660.72點、2000年3月13日的617.65點、1990年4月7日的612.45點。

後市方面，當地分析指，鼠年紅盤大幅低收主要受武漢肺炎影響。不過，美股跌勢已見放緩，加上蘋果公司、英特爾(Intel)等大廠業績亮麗，台積電淡季不淡，加上聯儲局持續「偏鴿」，令國際股市資金充沛，相信若疫情逐步受控後，台股有足夠彈力，投資者可趁低吸納蘋果公司概念股、5G概念股、半導體、IC設計等。

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