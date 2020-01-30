武漢肺炎：野村指對經濟影響大　料人行降準及減息

野村報告指出，內地武漢肺炎疫情於農曆新年後急速擴展，隨着假期結束，大量內地勞工將回程，估計未來數周疫情或將進一步轉壞，相信尚未到疫情最壞的情況。

該行估計，今次疫情對經濟影響將大於2003年沙士爆發，基於今次疫情適逢為內地農曆新年期間(春運往返因素)、內地人口流動性較2003年增加，以及武漢屬中國主要交通要道等等，而內地服務業已較17年前擴大，去年服務業佔中國GDP佔比達53%，對比2002年佔比41%。

就上次沙士事件於2003年第一至第二季期間發生，拖低內地實質經濟約2個百分點，野村估計，今次疫情將打擊內地2020年首季GDP增長表現，預期由上季約6%增長明顯放緩，相信今次拖低經濟幅度或超逾2個百分點。肺炎疫情一般影響屬暫時性，但未來復甦取決於抗疫進程，目前仍存不確定性，但若疫情受控，需求將強勁復甦。

該行估計，中央將會提供流動性及信貸，以支持經濟表現，未來將下調銀行存款準備金率、減息或進行公開市場操作等，估計人行會推出信貸放鬆目標措施，以扶助企業及家庭。

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