武漢肺炎：滙豐環球料今年內地住宅銷量跌10%

滙豐環球研究發表報告表示，由於武漢肺炎疫情擴散，料內地住宅銷售增長勢頭將受影響。目前內地逾60個城市已要求房地產商關閉售樓處，以及叫停樓盤銷售活動，預期市民抱持觀望態度，置業需求將減弱，以往農曆新年假後的季節性反彈(3至5月)將難重現。該行更料，今年內地住宅銷售量將按年下跌約10%。

該行續指，多個省市暫停新樓買賣，且尚未有指引何時可以恢復，至於施工活動亦被暫停至2月8至9日，預期內地房企現金流及項目完工時間表將受到影響，若項目延遲完工，或影響房企今年的盈利前景。

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