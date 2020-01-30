武漢肺炎：滙豐環球料今年內地住宅銷量跌10%
2020年01月30日 14:16
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(中新社圖片)
滙豐環球研究發表報告表示，由於武漢肺炎疫情擴散，料內地住宅銷售增長勢頭將受影響。目前內地逾60個城市已要求房地產商關閉售樓處，以及叫停樓盤銷售活動，預期市民抱持觀望態度，置業需求將減弱，以往農曆新年假後的季節性反彈(3至5月)將難重現。該行更料，今年內地住宅銷售量將按年下跌約10%。
該行續指，多個省市暫停新樓買賣，且尚未有指引何時可以恢復，至於施工活動亦被暫停至2月8至9日，預期內地房企現金流及項目完工時間表將受到影響，若項目延遲完工，或影響房企今年的盈利前景。
該行相信，潛在的增長放緩以及盈利風險，將會令內房板塊在短期內出現獲利套現。在該行所覆蓋的房企當中，中國金茂(00817)和旭輝控股(00884)在武漢市和湖北省的土地儲備佔比較大。至於龍光地產(03380)、深圳控股(00604)及合景泰富(01813)在湖北、浙江、廣東及河南有最多土儲，除湖北情況最為嚴重，上述省份出現確診個案均達200宗以上。
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