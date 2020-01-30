武漢肺炎：摩通下調內地今年GDP增長至5.8%

繼荷蘭國際集團(ING)銀行之後，再有外資大行下調內地今年經濟增長預測！摩根大通發表報告指出，觀乎中國武漢肺炎過去一周的疫情發展，決定下調內地今年國內生產總值(GDP)經濟增長，由原來5.93%降至5.8%。

摩通預計，今次疫情將影響內地經濟增長0.1至0.2個百分點，而最新的GDP預測主要基於近期內地防疫措施，以及今年第2季會好轉的假設，但最差情境預測是疫情將持續至今年第2季，內地整體經濟活動的停工期延長，需求隨着供應同步下滑，屆時內地經濟將會進一步面臨下行壓力。

該報告續指，內地爆發武漢肺炎，對內地經濟構成無法預計的經濟衝擊，同時，亦對全球經濟帶來影響，因現時疫情並不明朗，包括難以預料病毒會何時受控。根據2003年非典型肺炎(俗稱「沙士」)的情況，內地經濟活動會大受影響，尤其是市場恐慌情緒，將限制市民的流動及消費需求，繼而嚴重打擊旅遊業、交通運輸、實體店零售、餐飲服務及娛樂業務行業等。

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