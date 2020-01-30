小米上季印度智能手機出貨量增13%　連續十季奪冠

儘管經濟放緩繼續為市場帶來許多不確定性，但印度智能手機市場2019年第4季增長14%，總出貨量為3,900萬部。全年，印度智能手機出貨量增長8%，達約1.48億部。Canalys預計，印度智能手機市場將在2020年增長8%，逾1.6億部。

Canalys研究分析師Adwait Mardikar表示，智能手機供應商在當地長遠發展前景，將取決於電訊公司對5G投入的速度及印度製造發展，因零件進口關稅的變動將會影響盈利，從而影響OEM(代工生產)產品組合和定價。

小米國際部總裁兼首席財務官周受資早前表示，小米的國際化業務已擴展到90多個國家，而公司堅持無論在任何一個國家做生意，均要高度本地化。例如在印度市場，小米有90%的手機均為當地製造，並有95%員工為女性，協助提高當地女性就業率。今年公司會繼續重點圍繞已進入的國家及市場推進全球業務。

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