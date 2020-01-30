武漢肺炎：麥當勞湖北關近300店　Apple Store亦涉3家

武漢肺炎疫情持續，多家企業繼續有新安排。外國傳媒報道，麥當勞表示，已關閉湖北近300家餐廳，並針對該病毒成立防疫工作小組。

目前麥當勞在中國約有3,300家餐廳，約佔其全球餐廳總數10%，中國業務約佔麥當勞總銷售5%、營業利潤3%。該公司計劃在2022年前，於中國再增加1,500家餐廳。行政總裁Chris Kempczinski指出，中國是關鍵市場之一，對當地疫情感擔心，若能受控，利潤就不會有太大的影響。麥當勞表示，對於與肺炎對抗的醫院工作人員，將提供免費餐點服務。

另外，最新有消息指，蘋果公司已宣布臨時再關閉2家於中國的Apple Store，即連同較早前蘋果公司行政總裁庫克透露的1家，目前在中國的Apple Store關閉總數已增至3家，分別為，南京區的彩虹城店、福州的塔霍廣場店，以及青島的萬象城。

除了關閉與縮短門市營業時間外，蘋果公司也限制旗下員工到中國出差。

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