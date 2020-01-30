武漢肺炎：長飛遭洗倉　惟分析料仍可付運光纖及光纜

據業界人士分析，長飛的湖北廠房尚有實施輪班工作，但自動化程度較高，而且主要是製造預製棒(加熱拉長後成為頭髮般幼的光纖)。正式用於網絡基建的光纖和光纜乃湖北以外的廠房生產；萬一湖北省對外交通陷於癱瘓，長飛可以像以往般從日本等海外地區採購預製棒。

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