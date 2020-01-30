武漢肺炎：長飛遭洗倉 惟分析料仍可付運光纖及光纜
2020年01月30日 15:13
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武漢肺炎疫情持續升溫，總部設於武漢的國際領先光纖製造商長飛光纖光纜(06869)近日慘遭洗倉，股價周四(30日)盤中低見13.22元，暴瀉9.45%。日資券商野村提到，湖北是中國通訊業的重要基地，當地實施交通管制會窒礙長飛等通訊設備廠商出貨。
據業界人士分析，長飛的湖北廠房尚有實施輪班工作，但自動化程度較高，而且主要是製造預製棒(加熱拉長後成為頭髮般幼的光纖)。正式用於網絡基建的光纖和光纜乃湖北以外的廠房生產；萬一湖北省對外交通陷於癱瘓，長飛可以像以往般從日本等海外地區採購預製棒。
至於湖北疫情會否打亂中國建設5G的供應鏈，業界人士認為有待觀察。野村則認為，內地不少企業要求外遊員工自我隔離14日，或會刺激數據用量，並讓民眾見識及認可5G服務，例如中興通訊(00763)與中國電信(00728)合作讓醫生經5G網絡遙距診斷兩宗武漢肺炎個案。
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