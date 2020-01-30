武漢肺炎：大和指疫情將提高保健意識 利好體育股
2020年01月30日 15:29
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武漢肺炎持續擴散，大和發表告表示，當局正鼓勵市民留在家中，避免人群聚集，預期國內消費情緒減弱，店舖人流將大減。該行相信，負面影響將先在餐飲板塊浮現，尤其是休閒式餐廳，包括海底撈(06862)和呷哺呷哺(00520)。此外，疫情亦將直接影響對零售直銷接觸面更高的企業，至於主要經營批發業務的企業或見連鎖反應，但具體影響取決於遏制疫情之速度。
不過，該行稱，長遠而言，疫情爆發將集體提高民眾對保健意識，或對體育用品股構成利好作用。該行認為，最近體育用品股股價出現整固，為長期投資者帶來買入機會，又指體品股資產負債表和現金流穩健，下行空間有限，看好安踏(02020)和滔搏(06110)，分別予目標價69.63元和10.08元，同樣評級「買入」。
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