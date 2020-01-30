【武漢肺炎】人民幣兌每美元跌穿7算　今年首次

武漢肺炎疫情或拖累內地經濟表現，離岸人民幣日內持續偏軟，最新報7.0026兌每美元，「七算」關口終告失守，為今年首次；每百港元可兌89.7元人民幣。

去年第四季起，中美貿易談判漸現曙光，助人民幣匯價於接近7.2水平見底回升。直至本月中旬武漢疫情大規模爆發前，人民幣升勢仍然持續，今年離岸人民幣曾高見6.8457。然而，近日武漢肺炎於各地肆虐，市場恐慌情緒隨之上漲，拖累人民幣急速轉弱，現價較今年高位已累貶2.2%。

值得留意，於內地境內交易的在岸人民幣市場仍在休市，於農曆新年期間，離岸人民幣成交較疏落，往往易受消息影響以致波動性更大。

因應疫情，投資機構紛紛發表悲觀預測。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表報告稱，內地零售、餐飲和旅遊服務等行業將嚴重受疫情影響，預期全年經濟增長(GDP)將放緩0.3個百分點，至5.6%。該行預期，更多市民選擇留在家中和在家工作，零售將首先受衝擊，預料內地零售額將由按年升8%，放緩至按年升3至4%。人民幣兌每美元或將貶至7.2水平。

另外，華僑永亨銀行認為，市場對武漢肺炎疫情不明朗的憂慮持續發酵，令避險情緒高漲，拖累人民幣繼續於低位徘徊。長期而言，該行認為，隨着貿易戰消息逐漸被市場消化，未來數月人民幣的走勢將更受中國經濟基本面影響。

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