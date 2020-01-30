武漢肺炎：港股「跌跌不休」大摩話咪加倉　最悲睇...

港股兩個交易日累瀉千五點，美資券商摩根士丹利(大摩)發表報告直言，中港股市短期會繼續跑輸全球及區內基準指數，主因是疫情的不確定性升溫及每日新增個案數量持續上升，中港股市估值勢進一步受壓，在每日新增確診個案數量見頂回落之前，不宜加倉「博反彈」。

大摩稱，其實全球經濟復甦趨勢依然健全，如果中央之後加碼財政及貨幣刺激去推動基建和消費，中國經濟能回到復甦軌道，可是內地近日延長公眾假期、實施出行限制等舉動明顯是反其道而行，消費活動短期恐會大跌，而最受影響的板塊無疑是交通、零售、旅遊及賭業股。

該行續指，鑑於1、2月傳統上對企業盈利貢獻較小，如果疫情1個月內就「見頂」，企業今年盈利有望追得上市場預測，但萬一武漢肺炎疫情要到4至5月才「見頂」，盈利增長就會被「打折頭」，屆時今年盈利增速恐怕降至只有單位數，大市會跌至接近該行的「最熊預測」︰恒指19,300點、國指8,280點、滬深300指數3,120點。

根據2003年「沙士」經驗，港股反彈的催化劑是每日新增確診個案數量見頂回落，市場會更清楚衡量經濟復甦只是押後，抑或真的受損。其實早在當年6月23日世界衞生組織(WHO)把香港從疫區名單中剔除時，港股已展開反彈，期間的正面信號包括「沙士」病毒基因得到破解、學校復課、世衞稱廣東疫情逐漸受控等。

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