【fb直播】散戶清倉止蝕最後機會？

武漢肺炎肆虐，港股跌唔停，恒指在周四(30日)期指結算日連失兩關，插穿100天線(27105點)，兼27,000點不保。如果參考2003年爆發「沙士」的經驗，恒指仲要跌幾深？A股暫定下周一(3日)復市，係咪會追番外圍跌勢，進一步拖累港股？

美國聯儲局議息後維持利率不變，主席鮑威爾指環球經濟有回穩迹象，但亦提到武漢肺炎疫情，或會衝擊中國經濟，投資者是否不能掉以輕心？

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