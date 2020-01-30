【fb直播】散戶清倉止蝕最後機會？
2020年01月30日 15:58
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武漢肺炎肆虐，港股跌唔停，恒指在周四(30日)期指結算日連失兩關，插穿100天線(27105點)，兼27,000點不保。如果參考2003年爆發「沙士」的經驗，恒指仲要跌幾深？A股暫定下周一(3日)復市，係咪會追番外圍跌勢，進一步拖累港股？
美國聯儲局議息後維持利率不變，主席鮑威爾指環球經濟有回穩迹象，但亦提到武漢肺炎疫情，或會衝擊中國經濟，投資者是否不能掉以輕心？
市場憂慮疫情影響內地製造業產業鏈，手機設備股、5G概念股成為跌市重災區，瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)包辦表現最差藍籌，小米(01810)都回吐至12蚊樓下，京信通信(02342)急挫一成二，沽唔切點算好？
股王騰訊(00700)周四早段曾逆市升，旗下王牌手遊《王者榮耀》在農曆年三十晚吸金達20億元人幣，相信與內地民眾為避開肺炎疫情，留家打機有關，不過其後都頂唔住，股價跟隨大市向下，係咪買貨時機？
在全民抗疫之際，港股升幅榜中，出現不少與「藥」相關的二、三線股，如精優藥業(00858)、天大藥業(00455)及領航醫藥(00399)等，純綷跟氣氛炒作？投資者不宜沾手？想於跌市中自保，買黃金及日圓等傳統避險資產較穩陣？
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