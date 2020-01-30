武漢肺炎：大和指對內地經濟影響比沙士更負面

有「新末日博士」之稱的大和資本市場日本以外亞洲區首席經濟學家賴志文發表報告指，內地政府已錯過控制疫情的黃金時機，今次疲情帶來的經濟影響可能更為嚴峻、持續。

報告又提醒，該行旗下客戶要做好準備，今次內地經濟影響可能比2003年非典型肺炎(俗稱「沙士」)更加負面。當中有三大原因，包括過去兩周控制疫情爆發的最關鍵時期已錯過、武漢肺炎病毒即使在潛伏期也具傳染性、農曆新年假期出行人潮加上更高效交通設施，估計假期過後數周內疫情進展將會升級。

由於大眾為免外出增加接觸傳播病毒的機會，內地過半數的經濟及製造業活動將停滯不前，不少外國亦已發布對中國的旅行警告。該行預期，內地經濟活動至少在未來2個月內仍然受到嚴重打擊。其中運輸、旅遊及零售業可能最受影響，疫情的潛在衝擊或更巨大及長遠。

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