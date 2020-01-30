【市後重點睇】油價挫1.7% 道期瀉逾200點
2020年01月30日 16:12
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(Getty Images圖片)
美匯指數重上98關，離岸人民幣(CNH)一度跌穿七算，最新企6.9958，美元兌日圓升上108.85。歐元兌美元報1.1017，英鎊弱企1.3關邊緣。金價高見1,582美元。油價挫1.7%，布油及紐油分別報58.78及52.44美元。道指期貨挫224點。
●市後關注點
-18:00 歐元區1月經濟信心指數、歐元區12月失業率
-20:00 英倫銀行公布議息結果
-21:30 美國第4季國內生產總值(GDP)、美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數收市瀉711點或2.62%，報26,449點；國企指數挫293點或2.77%，報10,325點，主板成交1,243億港元。騰訊及阿里巴巴亦挫逾2%。https://bit.ly/2U6781y
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-港股格局：郭家耀料短線仍有沽售壓力。
-港股格局：許繹彬料大市跌至26300點。
-航空股未止跌，國泰股價連挫兩日。
-滙豐環球料今年中國住宅銷量跌10%。
●亞洲股市：日股挫逾400點，韓澳股呈弱。
-股匯雙殺！台股收挫近700點歷來最慘，港元兌3.9新台幣。
●滙豐銀行最優惠利率維持5厘不變。
●【零售浩劫】受累投資物業收益下跌，永安發盈警。
●三星電子去年盈利削逾半，今年首季料續跌。
●聯儲局維持利率不變，金管局：美國貨幣政策方向仍有待觀察。
●人民幣兌每美元跌穿7算，今年首次。
●武漢肺炎：
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-武漢肺炎：摩通下調內地今年GDP增長至5.8%。
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-傳港交所與會計界商討延長業績公布期限。
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-瑞信料新春期間澳門賭收按年挫五成。
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-野村指對經濟影響大，料人行降準及減息。
-麥當勞湖北關近300店 Apple Store亦涉3家。
●拓展市場！高盛申請100%持股內地合資企業。
●滙豐控股擬出售土耳其銀行業務。
●小米上季印度智能手機出貨量增13%，連續十季奪冠。
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