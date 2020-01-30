武漢肺炎：瑞信指封城影響手機生產 相關消費開支勢降
2020年01月30日 16:20
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(Getty Images圖片)
瑞信發表報告指，隨着內地新型冠狀病毒疫情擴大，中國已有十個城市「封城」。當局亦決定延長農曆新年假期至2月2日。廣東、蘇州、浙江、江蘇、上海、福建及雲南地方政府已下令企業非必要服務及生產需延至2月9日後才恢復生產。
該行續稱，假設中國生產活動延至2月3日或2月10日後復產，基於部分城市「封城」，部分湖北省地區企業未必能立即復產，且2月一向屬於傳統淡季，故料2月下旬或難以追回本月的生產計劃步伐。
瑞信又認為，由於內地疫情蔓延，會減少消費者對智能手機的花費支出，因部分城市「封城」及部分業務復甦需時，將影響相關手機零售銷售及線上銷售付運。基於消費需求疲弱，該行早前預測內地首季智能手機付運將錄得單位數字跌幅，疫情擴散勢增加下行風險。
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