武漢肺炎：歐股早市受累 殼牌挫近5%
2020年01月30日 16:31
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武漢肺炎擴散至多個地區，環球股市憂慮加深，歐股再現跌勢，當中英國富時100指數報7,423點，跌60點或0.81%；德國DAX指數報13,186點，跌158點或1.19%；法國CAC指數報5,874點，跌79點或1.34%。
德意志銀行(德銀)受累於重組，全年淨虧損53億歐元，該股早段下跌0.18%。
油企巨頭荷蘭皇家殼牌石油公司(Royal Dutch Shell)報告稱，由於挑戰性的宏觀經濟狀況以及較低的石油和天然氣價格，其全年淨利潤大幅下降。該股下跌了4.6%。
瑞典時裝零售商H&M股價升9%，此前公司公布了自2015年以來的首次營利上升及管理層重組。
英國退歐已經提上議程，歐洲議會議員在周四最後一次開會，英國將在當地時間周五晚上11點正式脫離歐盟。同時，英國央行周四將宣布最新的利率決定，這是行長卡尼任內的最後一項利率決定。
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