香港去年12月出口貨值反彈3.3%　專家警告未脫險

去年在中美貿易戰和反修例風波的影響下，香港去年首11個月出口出現連續收縮，在2019年最後一個月終見回升。政府統計處公布，去年12月香港整體出口貨值錄3,513億元，按年升3.3%，勝過市場預期的2.7%升幅，並結束連跌13個月頹勢。然而，隨着武漢肺炎爆發，對環球經濟的影響逐步浮現，未來香港出口情況繼續嚴峻，業界料今季很大機會再出現連月負增長。

去年全年香港整體出口貨值按年下跌4.1%。進口方面，去年12月商品進口貨值錄3,838億元，按年跌1.9%；去年全年進口貨值亦按年跌6.5%。

政府發言人表示，去年12月份商品出口貨值回復增長，主要原因是輸往內地的出口因比較基數低而有明顯升幅。輸往主要先進經濟體的出口維持疲弱，輸往其他亞洲主要市場的出口則表現參差。去年全年合計，商品出口貨值下跌4.1%，是2009年以來最大的年度跌幅。

展望未來，短期內香港的出口表現仍然面對高度的不確定性。雖然環球經濟狀況在去年後期有趨向穩定跡象，部分受惠於中美貿易摩擦降溫，但外圍不確定性仍高，包括主要經濟體之間仍有貿易爭端、緊張的地緣政局和英國脫歐的發展。尤須注意的是，新型冠狀病毒疫情的發展或會影響一些亞洲經濟體的表現，以及干擾香港的經濟活動。

香港經貿商會會長李秀恒表示，武漢肺言疫情遍布全球，未來發展未知，現時香港街道上已少了人、內地本身的消費亦減少，當疫情持續下去，人們消費意欲下降，連帶出口亦受影響，今年首季出口情況並不樂觀，幾可肯定將再出現連月負增長。

他認為，對香港出口打擊最嚴重的是內地工人不能開工的問題，原因是疫情持續令很多工廠和公司繼續停工，大家都「不講生意住，講安全先」，這對香港出口影響很大，因很多經香港出口的貨物要透過內地工廠開工製造。

李形容，現時廠商「直情唔敢傾和接訂單住，因大家都唔知工人幾時可以開工，生產停頓交唔到貨怎辦？」現時內地生產有一半停頓了，情況混亂並要繼續觀望，一來要看疫情發展，二是看工人何時復工，以及原材料的物流運輸情況。這令香港今季出口情況難免受到嚴重衝擊。

香港電子商會榮譽會長陳其鑣表示，電子業去年第4季出口情況未見好轉，難以預計出口貨值何時見底、何時好轉，但以現時的狀況推測，電子業的出口情況可謂「沒有最差，只有更差」，預計今年將繼續出現負增長。在內憂外患的經濟環境下，本地電子廠商惟有開源節流，以及拓展新市場。

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