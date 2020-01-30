武漢肺炎：惠譽指疫情倘失控　港澳評級面臨下行風險

國際評級機構惠譽認為，若當下爆發的2019新型冠狀病毒的疫情規模顯著擴大，或將對信用評級產生重大影響，預計全球旅遊業公司受到最大的衝擊，旅行與觀光業將承受巨大風險。

惠譽相信，亞太地區主權國家/地區擁有充裕的財政緩衝資金和進一步的寬鬆政策空間，能夠抵銷疫情爆發對經濟活動造成的短期衝擊，但這些經濟體能否有韌性應對此次危機，最終要取決於疫情的規模。

惠譽提到，若疫情能在短期內得到控制，帶來的衝擊不會導致該投資評級機構，降低對相關主權國家或地區，以及企業信用指標，或進行負面評級行動。但當疫情範圍擴大並持續較長時間，導致消費者情緒受到抑制，產生的影響更廣泛。

反之，如果疫情急劇升級，該病毒的發源地亞洲將承受到最嚴重的宏觀經濟影響。服務業活動面臨的風險最大，尤以旅遊業相關領域為甚，這可能導致泰國、越南和新加坡，以及評級展望原本已為「負面」的中國香港和中國澳門等經濟體面臨下行風險。

根據疫情擴散的嚴重程度，泰國和越南等旅遊業收入較高的亞太地區主權國家/地區的評級上升勢頭也可能受到影響。惠譽目前對這兩個國家的評級展望均為「正面」。

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