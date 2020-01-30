武漢肺炎：澳新料人行提前放水　再減貸款利率

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆亦加入唱淡內地經濟行列，他有份撰寫的報告預期，隨着武漢肺炎疫情爆發，可能會拖累內地今年首季國內生產總值(GDP)按年增長由原本預測的5.9%，下降0.9個百分點至僅5%。

該報告指，內地產業因農曆新年假期延長而損失工作日，直接影響今年首季的工業生產及出口活動下降，同時新年長假旅遊業生意暴跌，亦將削減服務業的GDP增長。

不過，該行相信，內地政府將採取有針對性的措施，來支持中小型企業的就業。因此，該行維持今年全年內地GDP升5.8%的預測。中國人民銀行可能在今年首季提前降低存款準備金率0.5厘，以及未來兩個月內削減貸款市場報價利率(LPR)0.05厘。

【何謂LPR？】

LPR是基於18家報價行每月為其最優質客戶提供一年期貸款的利率計算而來，今年已用於新增貸款的定價。

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