價高吃不消　去年全球黃金消費需求減少11%

金價去年飆升18%，遏抑消費者對黃金的需求。據世界黃金協會數字顯示，去年全球零售黃金需求跌11%至2,977.6噸，創10年新低，但由於央行及交易所買賣基金（ETF）積極掃金，令去年整體黃金需求僅跌1%，至4,355.7噸。

零售黃金包括飾金、金條及金幣，佔全球黃金需求三分之二。由於金價高企，部分國家的金價以本地貨幣計算更創出新高，導致去年幾乎所有主要黃金消費國的需求都錄得跌幅，當中，泰國零售黃金需求銳減43%，香港、中國及印度亦分別減少24%、15%及9%。

市場估計最近武漢肺炎疫情蔓延勢進一步威脅實金的需求。

世界黃金協會的市場情報董事Alistair Hewitt表示不太擔心消費者對黃金的需求疲弱，因為機構投資者的強勁需求可抵銷影響。該會亦指出，去年央行連續十年成為黃金淨買家，官方黃金儲備增加650.3噸，在過去50年中，僅次於2018年。

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