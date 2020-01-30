蘋果公司要賠錢！需就侵犯Wi-Fi專利支付64億元

外國媒體報道，美國加州理工學院指控蘋果公司(Apple Inc.)和晶片製造商博通涉嫌侵犯該校Wi-Fi數據傳輸技術的4項專利權，獲賠償11億美元。

上述訴訟歷時4年後，一個聯邦陪審團作出判決：蘋果公司需為此支付了8.27億元(64億港元)，博通支付2.7億美元。

該金額是假設學院自2010年起獲得特許權使用費計算，博通需就每個晶片向學院支付26美仙專利特許權使用費，而蘋果公司使用了上述晶片的每台設備應支付學院1.4美元。

專利的共同發明人Hui Jin作證稱，他從未想過將這些專利用於Wi-Fi，直到他聽說博通和蘋果公司可能侵犯了專利權。在該案初期，蘋果公司還曾經辯稱，它只是在使用博通提供的現成Wi-Fi晶片，而不是自己開發任何專有技術，因此不應該被指控。

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