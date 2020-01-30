【深度解構】疫情衝擊中國經濟　GDP「保五」難度高？

武漢肺炎疫情不斷在中國加劇擴散，多家機構紛就此下調中國經濟增長預測。其中，中國社科院警告，中國經濟增長恐怕無力「保五」。更有分析認為，是次疫情對中國經濟的影響，可能比2003年非典型肺炎(俗稱「沙士」)更加負面。

●社科院：內地首季GDP增長恐低過5%

外媒報道，中國社科院世經政所研究員張明稱，隨着疫情衝擊，中國今年首季國內生產總值(GDP)增速可能放緩至5%上落，更不排除低於5%的可能性。

與2003年「沙士」時期相比，他指出，當前內地第三產業(服務業為主)及最終消費佔GDP的比重均已明顯上升，意味着是次疫情對中國經濟的負面影響更大。而內地延長春節假期，必然會影響到製造業、房地產與基建領域的投資增速，以及出口行業增速。他認為，若內地不考慮宏觀經濟政策進一步發力，今年首季經濟增長速度可能比之前預測的下降1個百分點左右。

●外資行：相繼降今年中國GDP預測

摩根大通指，觀乎中國武漢肺炎過去一周的疫情發展，故下調內地今年國內生產總值(GDP)經濟增長，由原來5.93%降至5.8%。

摩通預計，今次疫情將影響內地經濟增長0.1至0.2個百分點，而最新的GDP預測主要基於近期內地防疫措施，以及今年第2季會好轉的假設，但最差情境預測是疫情將持續至今年第2季，內地整體經濟活動的停工期延長，需求隨着供應同步下滑，屆時內地經濟將會進一步面臨下行壓力。

該報告續指，內地爆發武漢肺炎，對內地經濟構成無法預計的經濟衝擊。根據「沙士」的情況，內地經濟活動會大受影響，尤其是市場恐慌情緒，將限制市民的流動及消費需求，繼而嚴重打擊旅遊業、交通運輸、實體店零售、餐飲服務及娛樂業務行業等。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈則稱，零售、餐飲和旅遊服務等行業將嚴重受影響，預期內地全年GDP將下跌0.3個百分點，至5.6%。

●野村：經濟影響大 料人行降準及減息

野村報告指出，內地武漢肺炎疫情於農曆新年後急速擴展，隨着假期結束，大量內地勞工將回程，估計未來數周疫情或將進一步轉壞，相信尚未到疫情最壞的情況。

該行估計，今次疫情對經濟影響將大於2003年沙士爆發，基於今次疫情適逢為內地農曆新年期間(春運往返因素)、內地人口流動性較2003年增加，以及武漢屬中國主要交通要道等等，而內地服務業已較17年前擴大，去年服務業佔中國GDP佔比達53%，對比2002年佔比41%。

就上次沙士事件於2003年第1至第2季期間發生，拖低內地實質經濟約2個百分點，野村估計，今次疫情將打擊內地2020年首季GDP增長表現，預期由上季約6%增長明顯放緩，相信今次拖低經濟幅度或超逾2個百分點。肺炎疫情一般影響屬暫時性，但未來復甦取決於抗疫進程，目前仍存不確定性，但若疫情受控，需求將強勁復甦。

該行估計，中央將會提供流動性及信貸，以支持經濟表現，未來將下調銀行存款準備金率、減息或進行公開市場操作等，估計人行會推出信貸放鬆目標措施，以扶助企業及家庭。

●大和：對內地經濟影響遠超「沙士」

有「新末日博士」之稱的大和資本市場日本以外亞洲區首席經濟學家賴志文相信，今次內地疲情帶來的經濟影響可能更為嚴峻、持續。

他提醒，該行旗下客戶要做好準備，今次內地經濟影響可能比「沙士」更加負面。當中有三大原因，包括過去兩周控制疫情爆發的最關鍵時期已錯過、武漢肺炎病毒即使在潛伏期也具傳染性、農曆新年假期出行人潮加上更高效交通設施，估計假期過後數周內疫情進展將會升級。

由於大眾為免外出增加接觸傳播病毒的機會，內地過半數的經濟及製造業活動將停滯不前，不少外國亦已發布對中國的旅行警告。該行預期，內地經濟活動至少在未來兩個月內仍然受到嚴重打擊。其中運輸、旅遊及零售業可能最受影響，疫情的潛在衝擊或更巨大及長遠。

【通脹有危機 3億隻雞恐餓死】

最後，值得留意的是另類通脹風險！美國財經媒體彭博報道，由於中國「封城」，令位於疫情中心的湖北省已出現動物飼料短缺，3億隻雞可能有餓死的風險。

彭博看到一封當地家禽協會的信件，內容稱湖北運輸封鎖，基本上已癱瘓了動物飼料供應或是製造飼料的所需原料，要求國家生產商盡速支援。

另一封省農會的信件則稱，湖北每天消耗約1,800噸粟米、1,200噸豆粕作為動物飼料，到本周末，全湖北省大多數農場都可能沒有飼料，到下月底穀物和油籽可能會短缺60萬噸。

彭博致電湖北省農會和家禽協會的電話並無回應。湖北省是中國第6大家禽生產省份，佔中國雞蛋年產量的5%。

報道指出，在武漢肺炎爆發後，大宗商品市場的打擊特別嚴重，因為市場擔心中國從原油到大豆等各種商品的需求會下降，而中國是全球最大生產國和消費國。

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