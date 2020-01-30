新股專輯：生興控股再遞交港上市申請

香港土木工程承建商生興控股向港交所再度遞交上市申請，獨家保薦人為信達國際。

據初步招股文件，截至去年8月底止5個月，該公司收入按年增長65.82%至20.96億元，主要因為一個來自土木工程拓展署的項目(W 56)收益增加；期內溢利按年大增1.08倍，至2,085.5萬元。

該公司收入來源高度集中三名客戶，由截至去年3月底止財年起，所有收入均來自本港政府部門或法定機構。土木工程拓展署則是該公司最大客戶，往績記錄期間均佔總收入逾半。

預期集資所得將用於購買額外的機器及設備；招聘及留聘所需的額外員工；用於滿足工程適用的營運資金需求；及升級資訊科技系統及軟件。

另外，澳門機電股澳達控股已通過上市聆訊，豐盛融資為獨家保薦人。去年首7個月收入按年減少7.24%至1.1億澳門元，其中酒店及娛樂場的機電工程項目佔70.6%。集資所得將用於加強財務狀況以承接更多大型機電工程項目、建立機電維修部門，及增加人手。

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