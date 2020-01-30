武漢肺炎：內地通脹有危機　3億隻雞恐餓死

美國財經媒體彭博報道，由於中國「封城」，令位於疫情中心的湖北省已出現動物飼料短缺，3億隻雞可能有餓死的風險。

彭博看到一封當地家禽協會的信件，內容稱湖北運輸封鎖，基本上已癱瘓了動物飼料供應或是製造飼料的所需原料，要求國家生產商盡速支援。

另一封省農會的信件則稱，湖北每天消耗約1,800噸粟米、1,200噸豆粕作為動物飼料，到本周末，全湖北省大多數農場都可能沒有飼料，到下月底穀物和油籽可能會短缺60萬噸。

彭博致電湖北省農會和家禽協會的電話並無回應。湖北省是中國第6大家禽生產省份，佔中國雞蛋年產量的5%。

報道指出，在武漢肺炎爆發後，大宗商品市場的打擊特別嚴重，因為市場擔心中國從原油到大豆等各種商品的需求會下降，而中國是全球最大生產國和消費國。

－－－－－－