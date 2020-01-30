上季全球手機出貨量Apple登榜首 增長達7%
2020年01月30日 19:25
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(Getty Images圖片)
外國傳媒引述Strategy Analytics的統計數據指，去年第四季度iPhone全球出貨量達7,070萬部，按年增長7%，期內並且超越三星(Samsung)及華為，重上全球榜首位置。這主要益於去年秋季推出的iPhone 11受歡迎程度高於預期。
Strategy Analytics執行董事Neil Mawston指，該季的數據是Apple自2015年以來最佳的增長表現；而iPhone在過去一年，全球智能手機市場的份額亦增加了一個百分點，至19%。
至於次席的三星，期內出貨量達6,880萬部，市場份額達18.4%。全年計算，三星仍是出貨量最多的手機生產商。華為則在期內排名第三，出貨量為5,600萬部，市場份額為15%。
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