會計師公會與港交所會面　未落實押後業績公布「死線」

會計師公會表示，周四(30日)早上與港交所會面，表達了會計界的憂慮，希望可以有可行措施，緩解會員及上市公司現時面對的困難。

由於事件仍在演變中，會上並沒有落實任何具體方案。公會強調以會員及會計從業員身體健康為首要重點，並將繼續與港交所維持緊密溝通，探討及落實可行方案。

公會早前曾與業界及會員多方面接觸，了解到是次事件對會員不同程度的影響，當中包括商界會計師、審計從業員及各會計師事務所。其中，以去年12月作年結的上市公司，能否按上市公司條例規定，在限期前提交財務報告，各方都表示憂慮。

港交所發言人就表示，正密切留意事態發展，並與監管機構和各持份者詳細考量，發行人於遵守《上市規則》規定發布財務業績時所面對的情況。

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