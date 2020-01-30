武漢肺炎：航班停飛中國挫需求　布油跌2%近4個月低

武漢肺炎持續肆虐，全球原油需求響起警號，國際油價周四大插逾2%。紐約期油目前跌2.18%，報每桶52.17美元；布蘭特期油報每桶58.4美元，跌2.36%，跌至近4個月新低。

由於多家航空公司減少或取消了往返中國的航班，分析機構據此預測，原油需求進一步受抑制，日均損失可能達50萬桶。與此同時，中國內地煉油企業也已開始降低吞吐量，應對需求不振發生，這令原油進一步遭到市場拋售。

市場同時憂慮疫症會拖累2020年首季全球經濟增長，意味着不明朗因素增多，也引發了廣泛的避險情緒。

OANDA高級市場分析師Jeffrey Halley表示，亞洲疫情及其對亞洲的經濟影響，仍是石油市場面臨的最關鍵問題，任何反彈都可能短暫。

－－－－－－