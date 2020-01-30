脫歐前夕！英維持利率及放水規模不變 降經濟增測

英倫銀行(即英國央行)貨幣政策委員會(MPC)以7票對兩票，維持基準利率於0.75厘不變，並同意維持4,350億英鎊資產購買規模不變，維持100億英鎊非金融投資級企業債購買規模不變。議息結果公布後，英鎊扭跌為升，高見1.3088美元，升0.51%。

不過，央行將英國2019年第4季經濟增長預期下調至0%，去年12月預期為增長0.1%；2020年GDP增速預期為0.8%，較去年11月預期增1.2%為低，明年和2022年的增長預測亦下調。央行預計通脹低於目標2%水平直至2021年底，預計未來一年通脹為1.53%，較去年11月預期的1.51%稍升。

該行最新預測顯示，明年需要減息0.25厘，通脹才可望於明年底前重上目標，暗示可能很快需要放水。官員又將需要「有限度及漸進加息」的措辭，修訂為「溫和地收緊」。

另外，英國將於周五(31日)正式脫歐！據悉，在周三(29日)的全體會議上，歐洲議會各黨團領袖進行了辯論，多數人表達了對英國脫離歐盟的遺憾。議會以621票贊成、49票反對、13票棄權，通過了英國脫歐協議。

按照既定程序，在歐洲議會表決通過後，歐盟理事會預計將於周四(30日)投票 批准英國脫歐協議，從而完成歐盟批准脫歐協議的所有法律程序。根據這份協議，英國將在1月31日正式脫離歐盟。

－－－－－－