全球經貿戰：買幾多美國貨　中美可能要重新傾過？

中美兩國早前簽定了第一階段的貿易協議，中方承諾提高從美國的採購規模，第一年將在2017年的採購規模基礎上，增購價值767億美元的美國貨品，而翌年更進一步追加1,233億美元。不過，不少專家的分析都認為這項增購美國貨的計劃「不切實際」：而隨着武漢肺炎在內地擴散，該承諾將更加難以兌現。

外媒引述專家指出，首階段協議的第7.6條或成為兩國再起爭端的焦點。該條款規定，如果自然災害或其他不可預見事件，導致任何一個國家推遲履行協議，兩國將進行磋商；而中國有可能基於這條文，要求延遲甚至減少購美國貨品的規模。

美國農業部長Sonny Perdue周三(30日)表示，武漢肺炎顯然會對中國的經濟產生影響，美方希望不會影響到今年的採購目標。

－－－－－－