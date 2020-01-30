新盤UPDATES：啟德站將通車　發展商有部署

本月新盤銷售反應理想，個別發展商無懼武漢肺炎疫情，部署稍後加推新一批單位應市，部分則相繼籌備於年內大規模開盤。

●THE RICHMOND將公布新銷售安排

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，旗下本月開售的西半山THE RICHMOND，市場反應理想，首批30伙沽清後，日前已加推2號價單，折實呎價由28,754至36,846元，售價逾636.67萬至1,702.27萬元，稍後將公布新銷售安排。而同系旺角利奧坊第三期，將會是部門今年第2個開售新盤。

●嘉峯匯料下月配合啟德站通車推新一輪部署

嘉華國際（00173）營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明，今日出席旗下啟德嘉峯匯醒獅開市活動時表示，港鐵啟德站將於2月14日正式通車，區內交通更為便捷，屆時項目將會有新一輪推售部署。

他又稱，集團今年將有多個新盤推售，其中九龍嘉林邊道2號豪宅項目，將於年內推出，提供5伙特色大戶。而兩個大型全新合作項目，亦有機會於年內登場，包括長沙灣興華街西發展項目，提供約1,400伙，以及西鐵錦上路站第1期發展項目，設有約2,200伙。

至於同系大埔白石角嘉熙將於短期內取得滿意紙，尚餘約240伙待售，屆時將以現樓形式推售。

●1月全新樓盤售出率逾74%

美聯指出，今年1月共有6個全新住宅項目開售，共提供1,004伙。截至29日止，已售出745伙，售出率達74.2%，當中佔467伙為兩房戶。若以實用呎價劃分，期內推售樓盤中，以呎價1.5萬元或以下佔最多，達89.7%，主要來自天水圍Wetland Seasons Park。

●OMA OMA連沽兩伙 套現逾1300萬元

永泰地產（00369）旗下屯門OMA OMA，日前連沽兩伙，其中第1A座16樓H室，實用面積458方呎，成交價651.8萬元，呎價14,231元。而該座17樓H室，售價663.4萬元，呎價14,485元。

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